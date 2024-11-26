Прикордонники збили російський дрон «Орлан-10» на Одещині
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- Марія Хаміцевич
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14:40, 26 листопада, 2024
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В Одеській області бійці Державної прикордонної служби України знищили російський безпілотник «Орлан-10».
Про це 26 листопада повідомили у Держприкордонслужбі.
«На Одещині прикордонники знищили російський безпілотник «Орлан-10», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 25 листопада, російські війська атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М», одну з них збила ППО. Крім цього, на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників. Зокрема, два БпЛА «Орлан» та по одному «Фенікс», «Мерлін-ВР» і Supercam.
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