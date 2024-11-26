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Російській генерал-майор підозрюється у ведення агресивних воєнних дій на Херсонщині

У ведення агресивних воєнних дій на Херсонщині підозрюється генерал РФ. Фото: пресслужба прокуратури Херсонської областіУ ведення агресивних воєнних дій на Херсонщині підозрюється генерал РФ. Фото: пресслужба прокуратури Херсонської області

Російському генерал-майору заочно повідомили про підозру у веденні агресивних воєнних дій на Херсонщині, через що постраждали цивільні, у тому числі діти.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Як з'ясувало слідство, з лютого по жовтень 2022 року підозрюваний, командир 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії, брав активну участь в окупації області, її економічній та гуманітарній блокаді.  

Під його командуванням діяло щонайменше шість тактичних груп, які брали участь у веденні агресивних воєнних дій на території Херсонської області з використанням бойової техніки та озброєння. Внаслідок цих дій постраждали цивільні особи, серед яких були діти.

Як керівник допоміжного пункту управління військ, він координував виставлення блокпостів на основних дорогах та шляхах постачання, організовував обшуки та затримання цивільних осіб.

Окремі підлеглі генерала продовжують забезпечувати нелегальне ув'язнення цивільних осіб, що супроводжується катуваннями та вбивствами.

У відомстві зазначили, що на розгляді суду вже знаходиться обвинувальний акт стосовно вказаного командира росгвардійців за фактом порушення ним законів та звичаїв війни. Він обвинувачується в тому, що навесні 2022 року у Херсоні керував силовими розгонами та придушенням мирних акцій протесту проти російських загарбників.

Нагадаємо, що правоохоронці Херсонщини заочно повідомили про підозру жителю Скадовського району. Чоловік очолив окупаційне держпідприємство, тепер йому загрожує до 12 років тюрми

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