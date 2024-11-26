На Одещині затримали 9 чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Фото: Нацполіція

На території Балтської громади Одеської області правоохоронці разом із прикордонниками затримали 9 чоловіків, які ввечері намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що в салоні автомобілю «Volkswagen» знаходилося 9 пасажирів — чоловіки призовного віку з Одеської, Полтавської, Київської та Дніпропетровської областей. За кермом був 24-річний житель міста Рівне.

«Військовозобовʼязані хотіли покинути Україну, а щоби дістатися до кордону, скористались автопослугами рівнянина», — додали у повідомленні.

Відносно пасажирів автомобіля склали матеріали за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Наразі чоловіків направили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення перевірки. Транспортний засіб поліцейські помістили на арештмайданчик, вирішується питання щодо накладення на нього арешту.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Нагадаємо, на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови у вантажівці, сховавши його у ніші під контейнером причепа.