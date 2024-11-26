15 років тюрми: екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні отримав вирок за держзраду

Екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні заочно отримав 15 років за державну зраду. Фото: пресслужба СБУ

Колишній настоятель Свято-Успенського собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексій заочно засуджений до 15 років тюрми за державну зраду. Нині він переховується у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, після захоплення Херсона архімандрит співпрацював із окупаційною владою та гауляйтером Володимиром Сальдо. Він запрошував його до храму для промови перед вірянами та підтримував проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонської області до Росії.

Крім того, священнослужитель звертався до патріарха РПЦ Кирила з проханням включити собор до складу Російської православної церкви. У відповідь на підтримку окупаційного режиму він отримав захоплену нерухомість у центрі Херсона і брав участь у «церемонії включення» окупованих територій до складу РФ у Кремлі. Після звільнення Херсона він втік на лівий берег Дніпра, а потім до Криму.

Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану та пособництві державі-агресору. Вирок передбачає 15 років тюрми з конфіскацією майна. Його також позбавили права обіймати державні посади на 15 років.

У прокуратурі зазначили, що священнослужитель із грудня 2022 року перебуває під санкціями РНБО. На його майно, зокрема квартиру в Києві, житловий будинок на Херсонщині та транспортний засіб, накладено арешт.

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