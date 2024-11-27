Через російські удари по Херсонщині постраждали 11 людей

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція (для ілюстрації)

У Херсонській області минулої доби, 26 листопада, внаслідок російських ударів зазнали поранень 11 людей.

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове й Херсон.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкоджені багатоповерхівка і 10 приватних будинків, газопровід, станція техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що російська армія 26 листопада шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено автомобіль.