  • середа

    27 листопада, 2024

  • -1.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • -1.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни шість разів атакували дронами Миколаївську область: пошкоджено автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, архівне фото МикВісті

Російська армія 26 листопада шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.

Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено автомобіль, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вночі 27 листопада протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області один «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що внаслідок одного із обстрілів Миколаївщини у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На ранок 26 листопада стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік.

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві встановили Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць
Для створення центру протезування в Миколаєві планують придбати будівлю за мільйон гривень
Через російські удари по Херсонщині постраждали 11 людей
Реклама

Читайте також:

новини

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Аліна Квітко
новини

Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Аліна Квітко
новини

Пішов вже третій тиждень: жителі дому в центрі Миколаєва скаржаться на відсутність тепла

Володимир Коваль
новини

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва поки що є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада

Юлія Бойченко
новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Через російські удари по Херсонщині постраждали 11 людей
Для створення центру протезування в Миколаєві планують придбати будівлю за мільйон гривень
У Миколаєві встановили Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

Графік відключень світла на Миколаївщині 27 листопада

У Миколаєві встановили Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Для створення центру протезування в Миколаєві планують придбати будівлю за мільйон гривень