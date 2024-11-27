Росіяни шість разів атакували дронами Миколаївську область: пошкоджено автомобіль

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, архівне фото МикВісті

Російська армія 26 листопада шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.

Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено автомобіль, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вночі 27 листопада протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області один «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що внаслідок одного із обстрілів Миколаївщини у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На ранок 26 листопада стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік.