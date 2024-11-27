Росіяни шість разів атакували дронами Миколаївську область: пошкоджено автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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7:45, 27 листопада, 2024
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Російська армія 26 листопада шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.
Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено автомобіль, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, вночі 27 листопада протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області один «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що внаслідок одного із обстрілів Миколаївщини у селі Солончаки, під час роздачі гуманітарної допомоги, поранення отримали шість людей — двоє представників гуманітарної місії та четверо місцевих жителів. На ранок 26 листопада стало відомо, що від отриманих поранень в лікарні помер 30-річний чоловік.
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