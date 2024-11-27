З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали 14-річну дівчинку

В Україну повернули 14-річну дівчинку з тимчасово окупованої Херсонщини. Фото: Радіо Свобода

У середу, 27 листопада, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули ще одну дитину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, з лівобережної Херсонщини повернули 14-річну дівчинку. Дитина втратила обох батьків у віці 7 років, тому перебувала під опікою.

«У 2022 році її село було окуповане, а через постійний стрес у дівчини погіршився стан здоров’я. Крім цього, відсутність зв’язку та електроенергії не давали їй навчатися», — пише Олександр Прокудін.

Він додав, що вона зустрілася зі своєю бабусею та знаходяться у безпеці, де отримує необхідну медичну й психологічну допомогу.

Зазначається, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 230 дітей з Херсонщини.

Нагадаємо, до України з тимчасово окупованих територій вдалось повернути двох дітей.