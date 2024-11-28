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Росія атакувала 11 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, 14 поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини, архівне фото Херсонської ОВАНаслідки обстрілів Херсонщини, архівне фото Херсонської ОВА

Російські війська минулої доби, 27 листопада, здійснили удари по 11 населених пунктах Херсонської області, одна людина загинула, ще 14 людей зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Антонівка, Золота Балка, Станіслав, Веселе, Білозерка, Милове, Дудчани, Зміївка, Комишани та Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Вони пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також росіяни понівечили гаражі та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного обстрілу рано вранці 28 листопада в Миколаївській області є відключення електроенергії.

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