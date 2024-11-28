Внаслідок російської атаки в Одеському районі пошкоджені будинки та є поранений

Наслідки обстрілу Одещини, фото: Одеська ОВА

Унаслідок російської атаки в Одеському районі 28 листопада є пошкодження шести приватних будинків, травмувалась одна людина.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, через падіння уламків однієї з ракет в області виникло загоряння сухої трави, що згасла самостійно.

За його словами, також в Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

«Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», — написав Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одещини, фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одещини, фото: Одеська ОВА

Слід зазначити, що у четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Ще близько 05:00 ранку Повітряні сили України повідомляли про активність чотирьох ворожих бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» Загалом Росія підняла 7 бомбардувальників. Також повідомлялось про атаку ударними дронами.

Вибухи лунали в Луцьку, Харкові, Одесі та на Сумщині, Рівненщині, Миколаївщині, Волині.