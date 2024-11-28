На Одещині військовий з рідним дядьком організували схему переправлення чоловіків за кордон

На Одещині організували схему переправлення чоловіків за кордон. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеської області.

Зазначається, що 24-річний військовослужбовець разом зі своїм 38-річним дядьком організували схему незаконного перетину кордону. Свої послуги вони оцінили у 3500 доларів, з яких дві треба було заплатити їм заздалегідь, а решту — після перетину кордону.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання «завдатку». На місці події виявили ще трьох чоловіків призовного віку, які також намагались перетнути державний кордон.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України». Їм загрожує до 9 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 605600 гривень.

Відносно чоловіків, які намагались незаконно перетнути держаний кордон України, складені протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скеровані до суду.

Нагадаємо, на території Балтської громади Одеської області правоохоронці разом із прикордонниками затримали 9 чоловіків, які ввечері намагалися незаконно перетнути кордон.