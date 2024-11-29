Ворожа атака дронів по Одещині: 7 постраждалих

На Одещині через російські обстріли постраждали 7 людей. Фото: пресслужба Національної поліції.

Вночі 29 листопада російські війська завдали удару дронами по Одещині. Наразі відомо, що поранення отримали семеро людей. Кількості постраждалих уточнюється.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових та дачних будинків, гаражі та інші надвірні споруди, газогін, автомобіль. На місцях подій працюють всі профільні служби.

Крім того, прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування порушення законів та звичаїв війни.

На Одещині через російські обстріли постраждали 7 людей. Фото: пресслужба Національної поліції. На Одещині через російські обстріли постраждали 7 людей. Фото: пресслужба Національної поліції.

Раніше повідомлялось, що 28 листопада російські війська атакував критичну інфраструктуру України та 12 разів влучили в об’єкти енергетичного сектору.