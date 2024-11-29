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Правоохоронці розшукують 13-річну дівчину, яка зникла на Херсонщині

Поліція шукає зниклу безвісти 13-річну Анастасію Одиноку, яка пішла з дому у селі Бобровий Кут Бериславського району Херсонщини в ніч на 27 листопада.

З собою вона взяла сумку (рюкзак) бежевого кольору, документи, планшет та гроші, повідомили у Нацполіції Херсонської області.

Зазначається, що зникла була одягнута у куртку чорного кольору, чорні джинси, чорне худі з капюшоном, червону безрукавку та білі кросівки з чорною смужкою.

Прикмети дівчини: худорлявої статури, зріст приблизно 150 сантиметрів, обличчя овальної форми, на лівій щоці має три родимки, волосся темне нижче плечей.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити за телефонами: 098-134-77-62, 066-316-81-08, або 102.

Зникла безвісти 13-річна Анастасія Одинока, фото: поліція ХерсонщиниЗникла безвісти 13-річна Анастасія Одинока, фото: поліція Херсонщини
Зникла безвісти 13-річна Анастасія Одинока, фото: поліція ХерсонщиниЗникла безвісти 13-річна Анастасія Одинока, фото: поліція Херсонщини

Нагадаємо, що на Херсонщині 1458 осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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