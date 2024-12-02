На Одещині організували незаконне переправлення чоловіків до Молдови за $6,5 тисяч
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- Даріна Мельничук
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16:55, 02 грудня, 2024
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Правоохоронці з прикордонниками викрили міжнародне угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови за 6,5 тисяч доларів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що організатор групи — громадянин Вірменії, а його двоє спільників – громадяни України.
«За свої послуги вони брали по 6,5 тисяч доларів з кожного клієнта, яких шукали через власні контакти. Спочатку їх доставляли з Одеси до передмістя, а далі до населених пунктів прикордоння Подільського району», — йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, одного з учасників групи затримали біля кордону, поблизу села Круті Подільського району. Він намагався переправити через кордон військовозобовʼязаного.
Пізніше у будинку організатора та ще одного спільника провели обшуки і вилучили предмети, що можуть вказувати на незаконну діяльність.
Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Нагадаємо, прикордонники разом із правоохоронцями затримали жителя Закарпаття, який хотів переправити в Румунію чоловіка з Волинської області.
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