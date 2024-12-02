На Одещині організували незаконне переправлення чоловіків до Молдови за $6,5 тисяч

На Одещині викрили угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови. Фото: ДПСУ

Правоохоронці з прикордонниками викрили міжнародне угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови за 6,5 тисяч доларів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що організатор групи — громадянин Вірменії, а його двоє спільників – громадяни України.

«За свої послуги вони брали по 6,5 тисяч доларів з кожного клієнта, яких шукали через власні контакти. Спочатку їх доставляли з Одеси до передмістя, а далі до населених пунктів прикордоння Подільського району», — йдеться у повідомленні.

На Одещині викрили угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови. Фото: ДПСУ

За інформацією прикордонників, одного з учасників групи затримали біля кордону, поблизу села Круті Подільського району. Він намагався переправити через кордон військовозобовʼязаного.

Пізніше у будинку організатора та ще одного спільника провели обшуки і вилучили предмети, що можуть вказувати на незаконну діяльність.

Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На Одещині викрили угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови. Фото: ДПСУ На Одещині викрили угрупування, яке незаконно переправляло чоловіків до Молдови. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонники разом із правоохоронцями затримали жителя Закарпаття, який хотів переправити в Румунію чоловіка з Волинської області.