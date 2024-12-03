  • вівторок

    3 грудня, 2024

  • -1.4°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 3 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • -1.4° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила по критичній інфраструктурі та будинках на Херсонщині: троє людей поранені

Російський снаряд у Херсоні, архівне фото Херсонської ОВАРосійський снаряд у Херсоні, архівне фото Херсонської ОВА

У Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Гаврилівка й Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків, газогін, господарча будівля, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 1 грудня у Херсонській області через російські атаки троє людей загинули, ще 13 людей дістали поранення.

Останні новини про: Війна в Україні

Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні
На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів
Ворожий безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру Тернополя: частина міста без світла
Реклама

Читайте також:

новини

У провідних університетах Миколаєва навчаються понад 14 тис. студентів: де і на яких спеціальностях, — інфографіка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі Миролюбового на Миколаївщині просять відремонтувати дорогу до села: «Маршрутка від нас майже відмовилася»

Олена Козубовська
новини

«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»

Володимир Коваль
новини

Депутати Південноукраїнську з другого разу проголосували за преміювання мера Онуфрієнка

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Ворожий безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру Тернополя: частина міста без світла
На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів
Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні

На Миколаївщині збили «Шахед», але доба минула без російських обстрілів

Майже 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Вночі у Миколаєві горіла квартира: загинув чоловік, жінку врятували вогнеборці

Україна офіційно відмовляється від альтернатив, які заміняють членство в НАТО