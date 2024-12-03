Росія вдарила по критичній інфраструктурі та будинках на Херсонщині: троє людей поранені

Російський снаряд у Херсоні, архівне фото Херсонської ОВА

У Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Придніпровське, Білозерка, Антонівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Гаврилівка й Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка і 12 приватних будинків, газогін, господарча будівля, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 1 грудня у Херсонській області через російські атаки троє людей загинули, ще 13 людей дістали поранення.