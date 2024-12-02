  • понеділок

    2 грудня, 2024

  • -0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • -0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через російські удари по Херсонщині троє людей загинули, 13 були поранені

Наслідки обстрілу Херсона, архівне фото Херсонської обласної прокуратуриНаслідки обстрілу Херсона, архівне фото Херсонської обласної прокуратури

У Херсонській області минулої доби, 1 грудня, через російські атаки троє людей загинули, ще 13 людей дістали поранення.

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під обстрілами опинилися Антонівка, Станіслав, Садове, Білозерка, Комишани, Приозерне, Інженерне, Веселе, Золота Балка і Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджені 12 приватних будинків, автобуси й приватний автомобіль.

Нагадаємо, що російські війська у неділю вранці, 1 грудня, вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені. Також серед пасажирів автобуса була волонтерка Римма Бараненко, вона загинула.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула волонтерка
Вчора росіяни вчергове обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці

Аліса Мелік-Адамян
новини

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вдарила по багатоповерхівці у Тернополі: є загиблий та поранені
Вчора росіяни вчергове обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині
У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула волонтерка

Вчора росіяни вчергове обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині

Як сьогодні вимикатимуть світло на Миколаївщині: графік

Суд на Миколаївщині дав 5 років умовно неповнолітньому, який готував диверсію на залізниці