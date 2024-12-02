Через російські удари по Херсонщині троє людей загинули, 13 були поранені

Наслідки обстрілу Херсона, архівне фото Херсонської обласної прокуратури

У Херсонській області минулої доби, 1 грудня, через російські атаки троє людей загинули, ще 13 людей дістали поранення.

Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під обстрілами опинилися Антонівка, Станіслав, Садове, Білозерка, Комишани, Приозерне, Інженерне, Веселе, Золота Балка і Херсон.

За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджені 12 приватних будинків, автобуси й приватний автомобіль.

Нагадаємо, що російські війська у неділю вранці, 1 грудня, вдарили з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого загинули троє людей, восьмеро поранені. Також серед пасажирів автобуса була волонтерка Римма Бараненко, вона загинула.