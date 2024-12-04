Минулої доби через російські удари по Херсонщині загинули двоє людей

Наслідки обстрілу Херсона, архівне фото Суспільне

У Херсонській області минулої доби, 3 грудня, внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще пʼять — поранені.

За словами голови обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Михайлівка, Берислав, Антонівка, Білозерка, Комишани, Широка Балка, Станіслав, Микільське, Милове, Саблуківка, Новорайськ, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Зміївка, Садове, Придніпровське та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджені 20 приватних будинків, стільникова вежа та господарча споруда.

Росіяни також обстріляли Миколаївську область. Внаслідок одного з обстрілів 3 грудня у селі Іванівка було пошкоджено лінію електропередачі, яку вже вдалося відновити. Армія РФ била по Миколаївщині дронами, мінометами та артилерією.