У Херсоні росіяни знову били по критичній інфраструктурі та будинках: є загиблі та поранені

Фото: Сергій Нужненко, ілюстративне

За минулу добу, 4 грудня, російські військові атакували 21 населений пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще 10 отримали поранення.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під обстрілами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Інгулець, Понятівка, Микільське, Придніпровське, Приозерне, Томина Балка, Широка Балка, Велетенське, Червоний Маяк, Милове, Монастирське, Білозерка, Високе, Нововоронцовка, Надеждівка, Зеленівка, Новодмитрівка та Станіслав.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі та будинках. Зокрема вони пошкодили пʼять приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 3 грудня російські військові також били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсону та області. Тоді від російських ударів загинули двоє людей, а пʼять були поранені.