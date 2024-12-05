В Одесі внаслідок ДТП загинув водій та постраждала пасажирка
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
16:56, 05 грудня, 2024
-
В Одесі, 5 грудня, водій легкового автомобіля «Ford Fusion» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько другої години на перехресті вулиць Євгена Танцюри та Космонавтів.
Внаслідок аварії водій загинув на місці, а 27-річну пасажирку, якій належить автівка, госпіталізували.
Також тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті та можливого стану сп’яніння.
Нагадаємо, 5 грудня, на трасі «Миколаїв-Благовіщенське» водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет.
Останні новини про: Одеса