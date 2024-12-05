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В Одесі внаслідок ДТП загинув водій та постраждала пасажирка

Внаслідок аварії в Одесі загинув водій і травмувалась пасажирка. Фото: НацполіціяВнаслідок аварії в Одесі загинув водій і травмувалась пасажирка. Фото: Нацполіція

В Одесі, 5 грудня, водій легкового автомобіля «Ford Fusion» не впорався з керуванням та в’їхав у стовп.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько другої години на перехресті вулиць Євгена Танцюри та Космонавтів. 

Внаслідок аварії водій загинув на місці, а 27-річну пасажирку, якій належить автівка, госпіталізували.

Також тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті та можливого стану сп’яніння.

Нагадаємо, 5 грудня, на трасі «Миколаїв-Благовіщенське» водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет.

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