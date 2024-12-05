Внаслідок аварії на трасі під Миколаєвом постраждала дитина

Внаслідок аварії під Миколаєвом постраждала дитина. Скріншот з відео користувача Інстаграм: da_writer_now

Сьогодні, 5 грудня, на трасі «Миколаїв-Благовіщенське» водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав у кювет.

У результаті аварії постраждала дитина, повідомили у патрульній поліції Миколаєва, інформують «МикВісті».

— Дитину забрала швидка допомога. За попередніми даними водій не впорався з керуванням та здійснив виїзд за межі проїжджої частини, де внаслідок зіткнення з деревом машина перекинулась, — сказав речник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

Нагадаємо, ввечері 2 грудня в Одеському районі чоловік не знизиши швидкість перед блокпостом збив двох прикордонників.

Також на Миколаївщині 30 листопада, близько 7:10 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв», у межах Новоодеської громади зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з напівпричепом. У результаті аварії загинув 46-річний водій легкового автомобіля. Водій вантажівки не потребував госпіталізації і відмовився від медичної допомоги.