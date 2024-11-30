На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув
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- Аліна Квітко
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18:35, 30 листопада, 2024
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На Миколаївщині 30 листопада, близько 7:10 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв», у межах Новоодеської громади зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з напівпричепом.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
У результаті аварії загинув 46-річний водій легкового автомобіля. Водій вантажівки не потребував госпіталізації і відмовився від медичної допомоги.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди, розслідують кримінальне провадження.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: (068) 327 44 14 або 102.
Нагадаємо, що 29 листопада, біля Варварівського мосту водій фури насмерть збив чоловіка — поліція шукає свідків.
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