На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині 30 листопада, близько 7:10 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв», у межах Новоодеської громади зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з напівпричепом.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

У результаті аварії загинув 46-річний водій легкового автомобіля. Водій вантажівки не потребував госпіталізації і відмовився від медичної допомоги.

На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув. Фото: поліція Миколаївської області На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув. Фото: поліція Миколаївської області На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув. Фото: поліція Миколаївської області

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди, розслідують кримінальне провадження.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: (068) 327 44 14 або 102.

Нагадаємо, що 29 листопада, біля Варварівського мосту водій фури насмерть збив чоловіка — поліція шукає свідків.