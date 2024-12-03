На Одещині чоловік збив на блокпосту двох прикордонників, один з них загинув

В Одеському районі чоловік збив на блокпосту двох прикордонників, фото: Нацполіція

Ввечері 2 грудня в Одеському районі чоловік не знизиши швидкість перед блокпостом збив двох прикордонників.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та наїхав на двох прикордонників. Водій був тверезий.

Зазначається, що внаслідок наїзду на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які несли службу на блокпосту, один із них загинув, а іншого доставили з травмами в лікарню.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення ПДР, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, що у минулому році, за даними слідчих, голова одного з районних судів Київської області за кермом автомобіля наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм боєць загинув на місці. Після цього Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.