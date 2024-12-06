Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та автомобілі, є поранені

Обстріл Херсона, фото: Суспільне

У Херсонській області минулої доби, 5 грудня, внаслідок російських ударів зазнали поранень шестеро людей.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під обстрілами опинилися Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Одрадокам'янка, Осокорівка та Херсон.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків та кілька автомобілів.

Нагадаємо, що 4 грудня російські військові атакували 21 населений пункт Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще 10 отримали поранення