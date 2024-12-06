В Одеській області викрили 8 нелегальних АЗС: детективи вилучили пального на ₴3,6 млн

В Одеській області викрили нелегальні автозаправні станції. Фото: БЕБ

На Одещині викрили незаконну мережу автозаправних станцій з виготовлення та продажу пального.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що група осіб без дозвільних документів продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження.

«Для цього вони орендували декілька земельних ділянок та встановили обладнання, а пальне зберігали у спеціальних пластикових та металевих ємностях», — йдеться у повідомленні.

Детективи провели понад 10 обшуків та вилучили 65,7 тонни дизельного пального та бензину на суму понад 3,6 мільйонів гривень, а також 31 ємність і колонки для реалізації пально-мастильних матеріалів та пересувну АЗС на базі автомобіля «Mercedes-Benz 814».

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить майже 4,9 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування за статтею 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

В Одеській області викрили нелегальні автозаправні станції. Фото: БЕБ

В Одеській області викрили нелегальні автозаправні станції. Фото: БЕБ

В Одеській області викрили нелегальні автозаправні станції. Фото: БЕБ

Нагадаємо, в Україні станом на вересень 2024 року кількість автозаправних станція (АЗС) з ознаками нелегальної діяльності досягала 419 об'єктів. Лідерами за кількістю таких станцій стали Львівська область — 98 АЗС, Одеська — 42 АЗС та Івано-Франківська — 41 АЗС. Тим часом у Миколаївській області — 28 АЗС.