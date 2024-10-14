Миколаївська область посіла 6 місце в антирейтингу по кількості нелегальних АЗС

В Україні функціонують понад 400 нелегальних АЗС. Ілюстраційне фото

В Україні станом на вересень 2024 року кількість автозаправних станція (АЗС) з ознаками нелегальної діяльності досягала 419 об'єктів. Лідерами за кількістю таких станцій стали Львівська область — 98 АЗС, Одеська — 42 АЗС та Івано-Франківська — 41 АЗС. Тим часом у Миколаївській області — 28 АЗС.

Про це повідомляє Нафтова Асоціація України.

Зазначається, що попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури.

«В умовах війни легальні оператори нафтогазового ринку стикаються з величезними труднощами. Вони не лише сплачують податки, а й додатково підтримують сили оборони України, що наразі є трендом всього сумлінного бізнесу. Водночас нелегальні гравці ринку продають контрафактне пальне, уникають сплати податків та ігнорують вимоги щодо безпеки як для оточуючих, так і для власних працівників. Це дозволяє їм пропонувати пальне за цінами іноді нижчими за собівартість, що створює недобросовісну конкуренцію та суттєво знижує надходження до бюджету», — зазначив президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

Рейтинг областей, де найчастіше виявляли нелегальні АЗС:

Львівська область — 98 АЗС (23%);

Одеська — 42 (10%);

Івано-Франківська — 41 (10%);

Київська — 31 (7%);

Дніпропетровська — 29 (7%);

Миколаївська — 28 (7%);

Харківська — 27 (6%);

Рівненська — 19 (5%).

Антирейтинг регіонів України за кількістю нелегальних АЗС. Зображення: Нафтова Асоціація України

Також Нафтогазова Асоціація України звертається до Кабінету Міністрів, Державної податкової служби та Тимчасової слідчої комісії із закликом провести додаткові перевірки об’єктів, які можуть працювати з порушеннями.

«Нелегальні АЗС мають або легалізувати свою діяльність, або залишити ринок. Лише так можна збільшити надходження до державного бюджету для фінансування оборонних сил та забезпечити безпеку громадян», — йдеться у повідомленні.

Топ 5 регіонів України за кількістю нелегальних АЗС. Зображення: Нафтова Асоціація України

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне до європейського рівня.