Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Кривому Розі: двоє загиблих
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- Анна Гакман
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19:25, 06 грудня, 2024
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У п’ятницю, 6 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в цивільну адміністративну будівлю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждалих – 17, з них 8 – госпіталізовані.
«У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна меддопомога. На місці працюють всі відповідні служби», – додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, сьогодні увечері, 6 грудня, у Запорізькій області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед поранених – двоє дітей.
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