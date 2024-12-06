Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Кривому Розі: двоє загиблих

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, фото: з телеграм-каналу Сергія Лисака

У п’ятницю, 6 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в цивільну адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, постраждалих – 17, з них 8 – госпіталізовані.

«У людей різані та забійні рани, осколкові поранення. Всім надається необхідна меддопомога. На місці працюють всі відповідні служби», – додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, сьогодні увечері, 6 грудня, у Запорізькій області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед поранених – двоє дітей.