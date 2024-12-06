Поліцейські евакуювали трьох поранених чоловіків на Херсонщині
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- Анна Гакман
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19:52, 06 грудня, 2024
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На Херсонщині поліцейські врятували трьох поранених чоловіків із прибережних територій, що потерпають від обстрілів.
Про це повідомляє поліція Херсонської області.
Зазначається, що у селищі Козацьке під час артилерійського обстрілу декілька снарядів влучили в будинок, де перебували двоє місцевих жителів — 52-річний та 62-річний чоловіки
«Поліцейські, вибравши вдалий час у проміжку між російськими обстрілами, змогли швидко добратися до зазначеного місця та безпечно евакуювати на броньованому автомобілі поранених до медичного закладу», – додали у пресслужбі.
Крім того, того ж дня внаслідок атаки російського дрона в Одрадокам’янці постраждав ще один чоловік, який у момент удару їхав на велосипеді.
«Внаслідок скиду вибухівки 72-річний місцевий житель отримав поранення ноги», – повідомляє поліція.
Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 5 грудня, внаслідок російських ударів зазнали поранень шестеро людей.
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