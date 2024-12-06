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Поліцейські евакуювали трьох поранених чоловіків на Херсонщині

Обстріл Херсона, фото: СуспільнеОбстріл Херсона, фото: Суспільне

На Херсонщині поліцейські врятували трьох поранених чоловіків із прибережних територій, що потерпають від обстрілів.

Про це повідомляє поліція Херсонської області. 

Зазначається, що у селищі Козацьке під час артилерійського обстрілу декілька снарядів влучили в будинок, де перебували двоє місцевих жителів — 52-річний та 62-річний чоловіки

«Поліцейські, вибравши вдалий час у проміжку між російськими обстрілами, змогли швидко добратися до зазначеного місця та безпечно евакуювати на броньованому автомобілі поранених до медичного закладу», – додали у пресслужбі.

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Крім того, того ж дня внаслідок атаки російського дрона в Одрадокам’янці постраждав ще один чоловік, який у момент удару їхав на велосипеді.

«Внаслідок скиду вибухівки 72-річний місцевий житель отримав поранення ноги», – повідомляє поліція.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 5 грудня, внаслідок російських ударів зазнали поранень шестеро людей.

 

 

 

 

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