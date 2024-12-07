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На Херсонщині через російські атаки з дронів постраждав чоловік

Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на жителя Кіндійки, що на Херсонщині. 46-річного чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями та мінно-вибуховою травмою.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жителя Кіндійки. 46-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями рук і ніг. Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївському районі. Постраждалих немає.

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