На Херсонщині через російські атаки з дронів постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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12:27, 07 грудня, 2024
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Російські війська скинули вибухівку з безпілотника на жителя Кіндійки, що на Херсонщині. 46-річного чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями та мінно-вибуховою травмою.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
«Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жителя Кіндійки. 46-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями рук і ніг. Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили обстріли Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївському районі. Постраждалих немає.
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