Обстріли на Миколаївщині: вчора ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади
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- Анна Гакман
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8:01, 07 грудня, 2024
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Минулої доби російські війська здійснили обстріли Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївському районі. Постраждалих немає.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що учора, 6 грудня, о 16:10 по Куцурубській громаді було завдано удару дроном типу FPV, а о 21:05 ворог здійснив артилерійський обстріл цієї ж території.
Також о 23:45 артилерійського обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади.
Обстріл Вознесенську 5 грудня
Вчора, 5 грудня, близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.
Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.
Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.
Крім того, у Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.
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