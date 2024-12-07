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Обстріли на Миколаївщині: вчора ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади

Перероблений цивільний квадрокоптер під ударний російських сил на одній з позицій українських військових, фото: БЛІЦПерероблений цивільний квадрокоптер під ударний російських сил на одній з позицій українських військових, фото: БЛІЦ

Минулої доби російські війська здійснили обстріли Куцурубської та Очаківської громад у Миколаївському районі. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 6 грудня, о 16:10 по Куцурубській громаді було завдано удару дроном типу FPV, а о 21:05 ворог здійснив артилерійський обстріл цієї ж території. 

Також о 23:45 артилерійського обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. 

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Обстріл Вознесенську 5 грудня

Вчора, 5 грудня, близько 16:40 та 17:52 у Вознесенську пролунали два вибухи. За годину до цього у Повітряних силах повідомляли про рух ракет в бік міста. Внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Згодом частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.

Пізніше жителів району 5-ї школи у Вознесенську попередили про тимчасове припинення водопостачання 6 грудня з 6:00 до 8:00 ранку.

Крім того, у Вознесенську 6 грудня оголошено днем жалоби внаслідок ракетного обстрілу РФ по місту.

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