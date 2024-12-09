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Росія за добу обстріляла шість населених пунктів Херсонщини: один загиблий, восьмеро поранених

Обстріл Херсонщини, фото: Сергій НужненкоОбстріл Херсонщини, фото: Сергій Нужненко

У Херсонській області минулої доби, 8 грудня, через російську агресію одна людина загинула і восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Гаврилівка та Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджені два приватні будинки, газопровід і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що також російська армія 8 грудня тричі атакувала FPV-дронами населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області, а вдень обстріляла з артилерії.

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