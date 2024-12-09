Росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсону: загинув чоловік, є поранені
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 09 грудня, 2024
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Сьогодні, 9 грудня, близько 11:30 росіяни з дрона атакували автомобіль у Дніпровському районі Херсону.
Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загинув 57-річний чоловік.
За його словами, 61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.
Жінку 60 років, яка потрапила під російський обстріл у Центральному районі, госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням.
Слід зазначити, що у Херсонській області 8 грудня через російську агресію одна людина загинула і восьмеро зазнали поранень.
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