Росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсону: загинув чоловік, є поранені

Наслдки обстрілу Херсона, фото: поліція Херсонської області

Сьогодні, 9 грудня, близько 11:30 росіяни з дрона атакували автомобіль у Дніпровському районі Херсону.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загинув 57-річний чоловік.

За його словами, 61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Жінку 60 років, яка потрапила під російський обстріл у Центральному районі, госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Слід зазначити, що у Херсонській області 8 грудня через російську агресію одна людина загинула і восьмеро зазнали поранень.