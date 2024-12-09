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Росіяни атакували дроном Дніпровський район Херсону: загинув чоловік, є поранені

Наслдки обстрілу Херсона, фото: поліція Херсонської областіНаслдки обстрілу Херсона, фото: поліція Херсонської області

Сьогодні, 9 грудня, близько 11:30 росіяни з дрона атакували автомобіль у Дніпровському районі Херсону.

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, загинув 57-річний чоловік.

За його словами, 61-річний чоловік у передмісті теж постраждав внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У нього уламкові поранення.

Жінку 60 років, яка потрапила під російський обстріл у Центральному районі, госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням.

Слід зазначити, що у Херсонській області 8 грудня через російську агресію одна людина загинула і восьмеро зазнали поранень. 

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