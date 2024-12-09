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У Херсоні з палаючого будинку врятували родину з дитиною

У Херсоні з палаючого будинку врятували родину з дитиною. Фото: пресслужба Нацполіції в Херсонській областіУ Херсоні з палаючого будинку врятували родину з дитиною. Фото: пресслужба Нацполіції в Херсонській області

Поліцейські спільно з рятувальниками та місцевими жителями врятували восьмирічну дівчинку та її батьків із палаючою багатоповерхівки у Херсоні.

Як повідомили у відділі комунікацій поліції Херсонської області, пожежа сталася вчора, 8 грудня, у Дніпровському районі міста. Через густий дим і полум’я родина не могла самостійно покинути квартиру на четвертому поверсі.

Правоохоронці разом із місцевими жителями та працівниками ДСНС за допомогою драбини евакуювали родину. Дівчинку госпіталізували через отруєння димом.

Зазначається, що поліцейські допомогли евакуюватись із будинку іншим мешканцям. Причини займання наразі з'ясовуються.

Як повідомлялось, 8 грудня на пожежах у Миколаєві та області загинули троє людей.

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