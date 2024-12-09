Минулої доби на пожежах у Миколаєві та області загинули троє людей

Пожежники ліквідовують пожежу будинку у Миколаєві 8 грудня, фото: ДСНС

За одну добу, 8 грудня та в ніч на 9 грудня, у Миколаєві та Миколаївському районі, виникло шість пожеж. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що на пожежах, які виникли у житловому секторі, загинуло троє чоловіків: 70 років, 37 років та 39 років.

Також на одній із пожеж постраждав ще один 60-річний чоловік. Його вивели на свіже повітря вогнеборці. Там йому медики надали невідкладну допомогу, але від госпіталізації в подальшому чоловік відмовився.

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Крім того, вчора місцевий мешканець села Мішково-Погорілове врятував з пожежі чотирьох дітей: однорічну дитину, двох трирічних та восьмирічну.

А вже під ранок сьогодні у Миколаєві співробітники поліції евакуювали із житлового будинку, де загорівся прибудований впритул гараж, шістьох людей, з них троє дітей.

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.