Розмінування деокупованої Херсонщини: сапери знешкодили більше 54 тисяч вибухівок
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- Світлана Іванченко
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20:22, 09 грудня, 2024
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Сапери ДСНС продовжують розмінування на деокупованих територіях Херсонщини. Як повідомили у пресслужбі ДСНС в Херсонській області, з початку робіт піротехніки знешкодили більше 54 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Зазначається, що було проведено понад 18 тисяч виїздів для очищення територій.
Рятувальники нагадали мешканцям про важливість дотримання правил безпеки на деокупованих територіях:
- Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.
- Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.
- Не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів.
- Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.
Раніше повідомлялось, що у листопаді аграрії Миколаївської області отримали у використання 44 мільйони квадратних метрів обстежених і очищених від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель.
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