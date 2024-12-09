Розмінування деокупованої Херсонщини: сапери знешкодили більше 54 тисяч вибухівок

На Херсонщині сапери знешкодили понад 54 тисячі вибухонебезпечних предметів. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області

Сапери ДСНС продовжують розмінування на деокупованих територіях Херсонщини. Як повідомили у пресслужбі ДСНС в Херсонській області, з початку робіт піротехніки знешкодили більше 54 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Зазначається, що було проведено понад 18 тисяч виїздів для очищення територій.

Сапери продовжують розмінування на деокупованих територіях Херсонщини. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області. Сапери продовжують розмінування на деокупованих територіях Херсонщини. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області. Сапери продовжують розмінування на деокупованих територіях Херсонщини. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонській області.

Рятувальники нагадали мешканцям про важливість дотримання правил безпеки на деокупованих територіях:

Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами.

Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів.

Не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів.

Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

Раніше повідомлялось, що у листопаді аграрії Миколаївської області отримали у використання 44 мільйони квадратних метрів обстежених і очищених від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель.