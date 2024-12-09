На Миколаївщині в листопаді сапери очистили ще 44 млн квадратних метрів сільгоспземель
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- Олена Козубовська
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12:33, 09 грудня, 2024
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У листопаді аграрії Миколаївської області отримали у використання 44 мільйони квадратних метрів обстежених і очищених від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
За словами Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економіки Юлії Свириденко, за рік українські сапери обстежили понад 2,8 мільярда квадратних метрів сільгоспземель по всій країні, з яких понад вже передали аграріям. Вона також підкреслила значні обсяги робіт у звільнених регіонах.
«У листопаді наші сапери перетнули межу в 309 гектарів обстежених з початку року сільгоспземель. Понад 280 тисяч гектарів вже передали у використання аграріям. Надзвичайну роботу сапери зробили на звільнених українськими захисниками землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тисяч гектарів, з яких майже 245 тисяч аграрії вже можуть використовувати», — зазначила вона.
У листопаді найбільше земель обстежили:
- Херсонська область — 207 мільйонів квадратних метрі (2,511 мільярда квадратних метрів);
- Миколаївська область — 44 мільйони квадратних метрів (209 мільйонів квадратних метрів);
- Харківська область — 10 мільйонів квадратних метрів (225 мільйонів квадратних метрів).
Як триває розмінування Миколаївщини?
На початку 2024 року в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно нього, першочергово розмінувати вирішили понад 512 тисяч гектарів полів, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року було заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
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