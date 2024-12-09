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На Миколаївщині в листопаді сапери очистили ще 44 млн квадратних метрів сільгоспземель

Снаряд біля дороги у Безіменному на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»Снаряд біля дороги у Безіменному на Миколаївщині, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У листопаді аграрії Миколаївської області отримали у використання 44 мільйони квадратних метрів обстежених і очищених від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економіки Юлії Свириденко, за рік українські сапери обстежили понад 2,8 мільярда квадратних метрів сільгоспземель по всій країні, з яких понад  вже передали аграріям. Вона також підкреслила значні обсяги робіт у звільнених регіонах.

«У листопаді наші сапери перетнули межу в 309 гектарів обстежених з початку року сільгоспземель. Понад 280 тисяч гектарів вже передали у використання аграріям. Надзвичайну роботу сапери зробили на звільнених українськими захисниками землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тисяч гектарів, з яких майже 245 тисяч аграрії вже можуть використовувати», — зазначила вона.

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У листопаді найбільше земель обстежили:

  • Херсонська область — 207 мільйонів квадратних метрі (2,511 мільярда квадратних метрів);
  • Миколаївська область — 44 мільйони квадратних метрів (209 мільйонів квадратних метрів);
  • Харківська область — 10 мільйонів квадратних метрів (225 мільйонів квадратних метрів).

Як триває розмінування Миколаївщини? 

На початку 2024 року в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно нього, першочергово розмінувати вирішили понад 512 тисяч гектарів полів, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року було заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі. 

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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