Одесит нелегально продавав електронні сигарети через соцмережі

В Одесі чоловік нелегально продавав електронні сигарети. Фото: БЕБ

В Одесі чоловік незаконно продавав електронні сигарети в інтернеті. Йому призначили штраф у 85 000 гривень та позбавлення волі на 3 роки.

Про це повідомляє Бюро економічної небезпеки.

Зазначається, що 22–річний одесит організував незаконний продаж електронних сигарет та аксесуарів до них. Він продавав товари на вебсайті та в соцмережі Instagram.

«Замовлення він відправляв по всій Україні поштою, а оплату приймав на банківську картку або за допомогою електронного гаманця», — додали у повідомленні.

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Чоловік не був зареєстрований як фізична особа підприємець, тому не мав відповідних ліцензій на виготовлення та здійснення оптової, роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Під час обшуків детективи вилучили понад 600 електронних сигарет і близько 250 банок з рідиною, вартістю майже 1,3 мільйони гривень. Усі товари були без марок акцизного податку та без будь-яких сертифікатів відповідності, що вказують на їх незаконне виготовлення.

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 1 статті 204 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Йому призначили штраф у 85 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також позбавлення волі на 3 роки.

Нагадаємо, в Одеській області у трьох 40-футових морських контейнерах детективи виявили понад 2 мільйонів пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 мільйонів гривень.