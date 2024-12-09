Російські війська атакують мирних жителів Херсонщини: ще двоє постраждалих
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- Світлана Іванченко
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19:01, 09 грудня, 2024
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Сьогодні, 9 грудня, російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку, поранивши 44-річного чоловіка. У Комишанах місцевий житель постраждав через детонацію розтяжки.
Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, через удар з дрону по автівці у Дніпровському районі Херсона, водій отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення спини. Його госпіталізували до лікарні.
Крім того, пресслужба повідомила, що 57-річний чоловік постраждав від вибуху розтяжки. Він отримав поранення шиї, грудної клітини, а також контузію. Його доставили до лікарні для надання допомоги.
Обласна влада нагадує про правила мінної безпеки: «Не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!».
Нагадаємо, що вдень 9 грудня російські війська атакували передмістя Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав велосипедист.
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