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Російські війська атакують мирних жителів Херсонщини: ще двоє постраждалих

Російські війська атакують мирних жителів Херсонщини. Ілюстративне фото: Українська правдаРосійські війська атакують мирних жителів Херсонщини. Ілюстративне фото: Українська правда

Сьогодні, 9 грудня, російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку, поранивши 44-річного чоловіка. У Комишанах місцевий житель постраждав через детонацію розтяжки.

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, через удар з дрону по автівці у Дніпровському районі Херсона, водій отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення спини. Його госпіталізували до лікарні.

Крім того, пресслужба повідомила, що 57-річний чоловік постраждав від вибуху розтяжки. Він отримав поранення шиї, грудної клітини, а також контузію. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

Обласна влада нагадує про правила мінної безпеки: «Не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!».

Нагадаємо, що вдень 9 грудня російські війська атакували передмістя Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав велосипедист.

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