На Херсонщині російські військові атакували з дрона велосипедиста
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:12, 09 грудня, 2024
-
Вдень 9 грудня російські війська атакували передмістя Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав велосипедист.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації.
Зазначається, що 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.
«Поки що його госпіталізовано. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середній», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, у Херсонській області, 8 грудня, через російську агресію одна людина загинула і вісім отримали поранення.
Останні новини про: Обстріли