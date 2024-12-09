На Херсонщині російські військові атакували з дрона велосипедиста

Обстріл Херсонщини, ілюстративні фото

Вдень 9 грудня російські війська атакували передмістя Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав велосипедист.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Зазначається, що 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

«Поки що його госпіталізовано. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середній», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області, 8 грудня, через російську агресію одна людина загинула і вісім отримали поранення.