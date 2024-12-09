  • понеділок

    9 грудня, 2024

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині російські військові атакували з дрона велосипедиста

Обстріл Херсонщини, ілюстративні фото Обстріл Херсонщини, ілюстративні фото

Вдень 9 грудня російські війська атакували передмістя Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав велосипедист.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації.

Зазначається, що 64-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

«Поки що його госпіталізовано. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середній», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області, 8 грудня, через російську агресію одна людина загинула і вісім отримали поранення.

Останні новини про: Обстріли

Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Кривому Розі: двоє загиблих
Обстріли на Миколаївщині: вчора ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади
Унаслідок обстрілів по Запоріжжю загинули десять людей: у місті оголосили день жалоби
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

Унаслідок обстрілів по Запоріжжю загинули десять людей: у місті оголосили день жалоби
Обстріли на Миколаївщині: вчора ворог атакував Куцурубську та Очаківську громади
Російська ракета влучила в адмінбудівлю у Кривому Розі: двоє загиблих

Як змінився ринок нерухомості Миколаївщини у 2024 році — статистика ЛУН

На Миколаївщині комунальне підприємство за чотири роки не сплатило ₴11,4 млн за забруднення Південного Бугу

3 години тому

«Все, що ми маємо, — це наші собаки та інстаграм». Як волонтери «Друзі поруч» вже 5 років рятують тварин у Миколаєві?

СТАТТЯ

Юлія Бойченко

Головне сьогодні