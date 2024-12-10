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Доба на Херсонщині: росіяни обстрілювали критичну інфраструктру та будинки, є загиблий та поранені

Обстріл Херсона, фото: СуспільнеОбстріл Херсона, фото: Суспільне

У Херсонській області минулої доби, 9 грудня, через російську агресію одна людина загинула і семеро зазнали поранень.

За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під обстрілами опинилися Херсон, Садове, Антонівка, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Гончарне, Комишани, Розлив, Берислав, Ольгівка, Львове, Золота Балка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Дудчани, Шляхове, Зміївка, Токарівка, Червоний Маяк, Саблуківка, Шилова Балка, Михайлівка, Милове, Качкарівка, Козацьке та Веселе.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Зокрема обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок чого пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та декілька автомобілів.

Також вчора, 9 грудня, російська армія вчергове обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область. Вони тричі направили дрони на Очаків та акваторію Очаківської громади. А о 14:10 росіяни атакували Куцурубську громаду.

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