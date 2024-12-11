Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 поранених

Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНС

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 постраждалих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі», — йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, девʼять чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати ще пʼять людей.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: Нацполіція Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: Запорізька ОВА Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 грудня ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Відразу стало відомо про трьох загиблих. О 19:52 кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла: дев'ять людей загинули, а сімнадцять отримали поранення. Також серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка.