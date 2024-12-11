Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 поранених
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 11 грудня, 2024
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Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 постраждалих.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі», — йдеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.
За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, девʼять чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати ще пʼять людей.
Нагадаємо, 6 грудня ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.
Відразу стало відомо про трьох загиблих. О 19:52 кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла: дев'ять людей загинули, а сімнадцять отримали поранення. Також серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка.
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