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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 поранених

Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНСНаслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНС

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до шести, 22 постраждалих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. 

«Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі», — йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі екстрені служби міста.

За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, девʼять чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати ще пʼять людей.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: НацполіціяНаслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: Нацполіція
Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: Запорізька ОВАНаслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: Запорізька ОВА
Наслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНСНаслідки російського удару по Запоріжжю 10 грудня, фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 грудня ввечері росіяни вдарили по Запоріжжю. Влучанням зруйнована СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.

Відразу стало відомо про трьох загиблих. О 19:52 кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла: дев'ять людей загинули, а сімнадцять отримали поранення. Також серед постраждалих внаслідок російської атаки чотиримісячна дівчинка. 

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