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Росіяни знову обстріляли житлові квартали Херсонщини: загинула людина, є поранені

Наслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня, фото опублікував Олександр ПрокудінНаслідки авіаудару РФ по Херсону 15 травня, фото опублікував Олександр Прокудін

Минулої доби, 10 грудня, російська армія вчергове обстрілювала житлові квартали Херсону та області. Внаслідок чого загинула людина, 15 — були поранені.

Під ударами РФ опинилися Антонівка, Новодмитрівка, Микільське, Михайлівка, Тягинка, Берислав, Томина Балка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Саблуківка, Томарине, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Бургунка, Вірівка, Веселе, Дудчани, Токарівка, Тягинка, Садове, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Кізомис, Качкарівка, Монастирське, Понятівка, Іванівка, Золота Балка, Львове та Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено 20 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі.

Також 10 грудня росіяни шість разів атакували Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії.

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