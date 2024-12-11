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Минулої доби росіяни шість разів атакували Миколаївську область з FPV-дронів та артилерії

Обстріл Миколаївщини, архівне фото МикВістіОбстріл Миколаївщини, архівне фото МикВісті

Учора, 10 грудня, о 9:00, 10:42, 10:45 та 11:16 російські війська обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора під ударом була акваторія Очаківської громади. О 10:30 росіяни атакували громаду FPV-дроном, а о 16:00 обстріляли з артилерії. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що 9 грудня російська армія також обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область. Вони тричі направили дрони на Очаків та акваторію Очаківської громади. А о 14:10 росіяни атакували Куцурубську громаду.

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