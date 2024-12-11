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В Одесі потяг на смерть збив чоловіка

В Одесі потяг на смерть збив чоловіка, фото: НацполіціяВ Одесі потяг на смерть збив чоловіка, фото: Нацполіція

Увечері, 10 грудня, близько 18:00 на станції «Застава-1» в Одесі загинув чоловік потрапивши під потяг.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста пасажирського потяга. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за частиною 3 статті 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини. Особа загиблого встановлюється.

Раніше, у вересні цього року, поблизу станції Грейгове на Миколаївщині, потяг збив 61-річного місцевого жителя.

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