В Одесі потяг на смерть збив чоловіка
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- Марія Хаміцевич
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13:06, 11 грудня, 2024
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Увечері, 10 грудня, близько 18:00 на станції «Застава-1» в Одесі загинув чоловік потрапивши під потяг.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За даними слідства, чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці, не реагуючи на сигнали машиніста пасажирського потяга. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за частиною 3 статті 276 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людини. Особа загиблого встановлюється.
Раніше, у вересні цього року, поблизу станції Грейгове на Миколаївщині, потяг збив 61-річного місцевого жителя.
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