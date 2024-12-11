Російські військові атакували з дрона Херсон: постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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16:27, 11 грудня, 2024
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Вдень 11 грудня російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Також він додав, що постраждалий наразі ушпиталений.
Нагадаємо, 10 грудня, російська армія вчергове обстрілювала житлові квартали Херсону та області. Внаслідок чого загинула людина, 15 — були поранені.
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