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Російські військові атакували з дрона Херсон: постраждав чоловік

Обстріл Херсона. Фото: Суспільне ХерсонОбстріл Херсона. Фото: Суспільне Херсон

Вдень 11 грудня російські війська атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Також він додав, що постраждалий наразі ушпиталений.

Нагадаємо, 10 грудня, російська армія вчергове обстрілювала житлові квартали Херсону та області. Внаслідок чого загинула людина, 15 — були поранені.

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