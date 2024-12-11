Суд постановив конфіскувати елітне авто, яким користується посадовець міграційної служби Одещини

Суд постановив конфіскувати елітне авто, яким користується посадовець Одеської міграційної служби. Фото: ДБР

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати автомобіль вартістю понад 5,6 мільйона гривень, яким користувався держслужбовець міграційної служби Одещини.

Як повідомили у пресслужбі суду, формально авто зареєстроване на матір начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області. Однак, фактично ним користувався сам держслужбовець.

«Встановлено, що мати посадовця міграційної служби у 2023 придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 мільйонів гривень, не маючи достатніх законних доходів для придбання та не маючи посвідчення водія», — говориться у повідомленні.

В той же час, в Державному бюро розслідувань зазначили, що посадовець за 2023 рік задекларував дохід у вигляді заробітної плати на суму 345 тисяч гривень, що суттєво менше вартості автомобіля.

Рішення суду наразі не набрало законної сили й може бути оскаржене протягом 30 днів.

Раніше повідомлялось, що начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару звинуватили у недостовірному декларуванні майна на понад 83 мільйони гривень, включаючи елітну нерухомість та автомобіль.