У Снігурівці вандали розмалювали будівлю міського стадіону, фото з телеграм-каналу Івана Кухти

У Снігурівці невідомі розмалювали будівлю міського стадіону та паркан одного з підприємств графіті та непристойними зображеннями.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

«Цей акт вандалізму викликає неабияке обурення. Вже подано відповідну заяву до правоохоронних органів для встановлення та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Іван Кухта закликав містян повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти у розслідуванні, за номером 101 або до міської ради за телефоном +380 (93) 271 64 69.

Нагадаємо, у Миколаєві було зафіксовано випадки вандалізму в сквері «Ради Європи». Тоді вандали пошкодили зелені насадження.