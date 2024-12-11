За останній місяць «Пункти незламності» на Одещині відвідали понад 65 тисяч осіб

«Пункт незламності» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

З 17 листопада 65 тисяч 717 людей відвідали «Пункти незламності» в Одеській області.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що станом на 11 грудня по області функціонує 543 «Пунктів незламності»:

Ізмаїльський — 25;

Березовський — 4;

Роздільнянський — 3;

Білгород-Дністровський — 14;

Подільський — 12;

Болградський район — 10;

Одеський район – 380 пунктів незламності, з них: в Одесі функціонує 355 пунктів незламності (комунальної власності 161 та відповідального бізнесу 194).

«Всього органи влади та відповідальний бізнес відкрили 448 пунктів незламності, зокрема: 45 пунктів від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 46 пунктів від Головного управління Національної поліції та 4 пункти від Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.

Читайте матеріал «МикВісті»: «Як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві».