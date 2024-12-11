За останній місяць «Пункти незламності» на Одещині відвідали понад 65 тисяч осіб
-
- Анна Гакман
-
•
-
21:17, 11 грудня, 2024
-
З 17 листопада 65 тисяч 717 людей відвідали «Пункти незламності» в Одеській області.
Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що станом на 11 грудня по області функціонує 543 «Пунктів незламності»:
- Ізмаїльський — 25;
- Березовський — 4;
- Роздільнянський — 3;
- Білгород-Дністровський — 14;
- Подільський — 12;
- Болградський район — 10;
- Одеський район – 380 пунктів незламності, з них: в Одесі функціонує 355 пунктів незламності (комунальної власності 161 та відповідального бізнесу 194).
«Всього органи влади та відповідальний бізнес відкрили 448 пунктів незламності, зокрема: 45 пунктів від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 46 пунктів від Головного управління Національної поліції та 4 пункти від Укрзалізниці», — йдеться у повідомленні.
Читайте матеріал «МикВісті»: «Як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві».
Останні новини про: Одещина