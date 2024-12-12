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Росіяни незаконно зрубали понад 400 ялинок на окупованій Херсонщині

На окупованій Херсонщині росіяни зрубали понад 400 ялинок. Фото: Жовта стрічкаНа окупованій Херсонщині росіяни зрубали понад 400 ялинок. Фото: Жовта стрічка

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області росіяни незаконно зрубали понад 400 ялинок.

Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».

Зазначається, що окупаційна адміністрація відправила дерева до Генічеська. Однак на зрубаних ялинках відсутні будь-які печатки лісництва. Це свідчить про те, що їх зрубали нелегально.

«Ось так виглядає чергова схема окупантів з незаконного збагачення через вирубку лісу на тимчасово окупованій території Херсонщини», — пишуть активісти.

У повідомленні додали, що за законами росіян за одну ялинку передбачено штраф від 3 до 4 тисяч рублів, а за кілька дерев — до 500 тисяч рублів або до двох років ув’язнення.

Нагадаємо, 12 грудня, російські війська вдарили дронами по Херсону, загинула людина.

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