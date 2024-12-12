СБУ затримала жінку, яка вимагала від родини полоненого захисника Азовсталі майже ₴1 млн за «звільнення»

На Київщині затримано жінку, яка вимагала гроші за «звільнення» військових з полону

Служба безпеки України затримала жінку, яка обіцяла родині полоненого захисника Азовсталі допомогти повернути його додому та вимагала майже один мільйон гривень за «прискорення» цього процесу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка маніпулювала тяжким психоемоційним станом родичів полонених, погрожуючи їм наслідками для військових у разі відмови від сплати.

«Задокументовано факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника Азовсталі, який перебуває у полоні рашистів. Під час спілкування із жінкою фігурантка розповідала про начебто особисті зв’язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського воїна», – йдеться у повідомленні.

Жінці оголошено підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, станом на листопад 2024 року, з початку повномасштабного вторгнення російські військові викрали з під контрольних їм територій Миколаївської області 21 цивільного, а з Херсонщини 526 людей.

Медійній ініціативі за права людини, встановили, що ще до вторгнення російські силовики викрали понад 100 осіб. Їх і досі утримують на території Росії. Проте після 24 лютого 2022 року ця кількість становить 1932.