Одесити почали декларувати вогнепальну зброю: як це зробити

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю, фото: depo.ua

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси відповідно до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що документ, який набув чинності 25 листопада, дозволяє цивільним особам у простий спосіб зареєструвати знайдену чи збережену зброю або здати її до поліції.

«Щоб це зробити, необхідно зателефонувати за номером 102 і впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5», — повідомив Олег Кіпер.

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю: як це зробити, фото: Нацполіція

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю: як це зробити, фото: Нацполіція

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю: як це зробити, фото: Нацполіція

На Одещині громадяни почали декларувати вогнепальну зброю: як це зробити, фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Одещині цієї осені зібрали перший врожай бавовни з п'ять гектарів експериментальних плантацій, які засіяли у травні цього року. Вчені хочуть оцінити можливість використання української бавовни для виробництва пороху, а також тканин і олії.