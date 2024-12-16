Росія обстріляла 26 населених пунктів Херсонщини: є поранені

Обстріл Херсона, Скриншот з відео Херсонської МВА

Армія РФ протягом минулої доби обстріляла 26 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.

Про це 16 грудня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під атаками перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Качкарівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Ольгівка, Зміївка, Кізомис, Томарине, Монастирське, Бургунка, Одрадокам'янка, Чорнобаївка, Михайлівка, Понятівка, Новорайськ, Велетенське, Львове, Дудчани, Веселе, Козацьке та Херсон.

Російські війська цілили по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджений автобус.

Нагадаємо, що внаслідок атаки 15 грудня безпілотником Shahed 131/136 по Миколаєву поранення отримали чоловіки 50-ти та 53-х років. Станом на ранок 16 грудня вони перебувають у лікарні.